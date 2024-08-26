Парламент Грузии напоследок защитил семейные ценности

В Грузии приняли пакет законопроектов, направленный на защиту семейных ценностей. В парламенте заявили, что законы очень важны для народа страны.

Грузинский парламент в третьем чтении принял пакет законопроектов, который направлен на защиту семейных ценностей и несовершеннолетних, а также исходящие поправки 17 законов.

В проекте говорится о запрете однополых браков, смене пола, пропаганде и популяризации ЛГБТ (экстремистская организация, запрещена в России) в СМИ и учебных заведениях и многое другое.

Депутат от «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили заявил, что законопроект «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» отражает интересы грузинского общества и является редкостью.

Он подчеркнул, что защита семейных ценностей очень важна для народа страны, который вышел на улицы городов Грузии 17 мая в День святости семьи и уважения к родителям.

Депутат отметил, что любая ответственная власть обязана прислушиваться и принимать решения не по поручению заказчиков и внешних сил, а по поручению народа.

Ионатамишвили сообщила, что работа над законом продемонстрировала, для кого в Грузии важна защита прав человека и защита детей от вредоносного влияния.

Кроме того, он заключил, что из-за рассмотрения и работы над данным законопроектом из парламента Грузии «сбежала оппозиция».

Грузия защищается от Запада

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что в последние годы очень многие европейские гранты, поступавшие в грузинские НПО, были направлены на разрушение традиционных семейных ценностей в республике.

"Мне говорили мои знакомые, которые работали в неправительственных организациях, как это все с годами выстраивалось. Сначала шли гранты на гендерные исследования в Грузии – как с этим обстоят дела в республике – а уже после финансирование давали только на акции в защиту ЛГБТ и пропаганду такого образа жизни. Напрямую от получавших западные деньги организаций требовали организовывать парады, "дни прайда" и каминг-ауты, когда человек выступает публично, гордясь, какой он ориентации. Все это вступало в прямое противоречие с многовековыми традициями Грузии", - подчеркнул Петре Мамрадзе.

"У нас в Грузии традиции таковы, что всегда была полная толерантность ко всем, но никому не приходило в голову себя выпячивать, как этого хотят видеть на Западе. Непосредственно американский посол требовал, что обязательно нужно проводить "прайды" в Тбилиси, Кутаиси, и Батуми, и постоянно складывалась комическая ситуация, когда наши настоящие ЛГБТ выходить на демонстрацию не хотят, потому что знают, что общество их публичность не поддержит, да и зачем вообще это делать? И поэтому НПО ради отработки гранта приходилось что-то выдумывать, дошло даже до учебников для детей. И это вызвало резкую реакцию общества", - отметил политолог.

"В итоге после столкновений на демонстрации, устроенной получавшими западные деньги НПО 17 мая 2012 года патриархия объявила эту дату Днем семейных ценностей. В этом году более миллиона человек по всей Грузии – то есть не меньше трети населения – собрались в церквях и устроили массовое шествие, поддерживая семейные ценности и исключая поползновения внести антисоциальные призывы в образование в школах. Подавляющее большинство народа, включая людей иной сексуальной ориентации, не хотят, чтобы в Грузии дальше развивалась эта программа Запада", - заключил Петре Мамрадзе.