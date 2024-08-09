Премьер Грузии прокомментировал санкции США

Санкции США против граждан Грузии контрпродуктивны, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
"Единственной целью санкций в предвыборный период может быть влияние на выборы, но я думаю, что реакция избирателей на такие шаги будет очень четкой - они навсегда оставят режим "Нацдвижения" в прошлом, режим, который принес стране войну, разрушения, бизнес-рекет, пытки и убийства"
- Ираклий Кобахидзе
Депутат парламента Ираклий Кадагишвили также оценил действия Штатов. Он считает введенные против правоохранительных органов Грузии санкции открытием пути к революции.
Ранее поступила информация о том, что Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список 60 грузинских граждан. На них наложат визовые ограничения. Госдепартамент назвал это "результатом пересмотра сотрудничества".