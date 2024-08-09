Вестник Кавказа

Премьер Грузии прокомментировал санкции США

Премьер Грузии прокомментировал санкции США
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Премьер-министр Грузии дал оценку введенным накануне США санкциям. Он охарактеризовал их, как "контрпродуктивные". Свой комментарий также оставил депутат парламента.

Санкции США против граждан Грузии контрпродуктивны, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Единственной целью санкций в предвыборный период может быть влияние на выборы, но я думаю, что реакция избирателей на такие шаги будет очень четкой - они навсегда оставят режим "Нацдвижения" в прошлом, режим, который принес стране войну, разрушения, бизнес-рекет, пытки и убийства"

- Ираклий Кобахидзе

Депутат парламента Ираклий Кадагишвили также оценил действия Штатов. Он считает введенные против правоохранительных органов Грузии санкции открытием пути к революции.

Ранее поступила информация о том, что Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список 60 грузинских граждан. На них наложат визовые ограничения. Госдепартамент назвал это "результатом пересмотра сотрудничества".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
775 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Свыше 60 граждан Грузии попали под визовые ограничения США

Свыше 60 граждан Грузии попали под визовые ограничения США

Выборам в Грузии может навредить вмешательство ОБСЕ - СВР

Выборам в Грузии может навредить вмешательство ОБСЕ - СВР

США готовят в Грузии цветную революцию - российская разведка

США готовят в Грузии цветную революцию - российская разведка

Трамп или Харрис: кто остановит конфликты и кто выгоден Южному Кавказу?

Трамп или Харрис: кто остановит конфликты и кто выгоден Южному Кавказу?

Переводы из России в Грузию сократились почти на 70%

Переводы из России в Грузию сократились почти на 70%

Грузия и США разочаровались друг в друге

Грузия и США разочаровались друг в друге

Тбилиси ждет от Вашингтона шагов для нормализации отношений

Тбилиси ждет от Вашингтона шагов для нормализации отношений

Иванишвили отказался от встречи с сенаторами США

Иванишвили отказался от встречи с сенаторами США

Власти Грузии лично предложили США перезагрузку

Власти Грузии лично предложили США перезагрузку

Байден разочаровался в грузинских властях

Байден разочаровался в грузинских властях

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы