Вестник Кавказа

Закон о защите семейных ценностей подписан спикером парламента Грузии

Закон о защите семейных ценностей подписан спикером парламента Грузии
Шалва Папуашвили подписал законопроект «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних». Ранее его не подписала президента Грузии.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил о подписании законопроекта «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» и исходящие поправки в 17 законах.

Он заявил, что подписание закона раскритикуют некоторые иностранные партнеры. Однако спикер подчеркнул, что Грузия никогда не боялась оценок других.

Закон вступит в силу после его публикации на портале «Законодательного вестника Грузии». Согласно поправкам, под запретом окажутся однополые браки, смена пола и т.д.

Напомним, грузинский парламент принял законопроекты в третьем чтении 17 сентября. Президент страны Саломе Зурабишвили не подписала пакет и вернула его в парламент без замечаний.

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