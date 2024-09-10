Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон о защите семейных ценностей

Документ о защите семейных ценностей останется без подписи президента Грузии Саломе Зурабишвили. О наложении вето на закон пока речи не идет.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили решила не подписывать документ, направленный на защиту семейных ценностей и несовершеннолетних, рассказали ТАСС в администрации президента.

«Президент не подписала закон. В то же самое время она не накладывала вето на закон. Она просто его не подписала и вернула парламенту. Наше законодательство предусматривает такую процедуру»

- администрация президента Грузии

Напомним, что в проекте идет речь о запрете пропаганды ЛГБТ (запрещенная в России организация) в СМИ и учебных заведениях, однополых браков и смены пола. Парламент Грузии принял законопроект в третьем чтении 17 сентября. Там отметили, что он основывается на интересах народа.