Ослиное мясо в Узбекистане не будут включать в список продуктов потребления

В Узбекистане объяснили, планируется ли добавлять ослиное мясо в категорию продуктов потребления. По словам Тожиева, ослятина не войдет в список мясных продуктов.

Ситуацию с ослиным мясом в Узбекистане разъяснил вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Одилжон Тожиев.

Жители страны бурно обсуждают в соцсетях возможность того, что власти хотят включить ослиное мясо в категорию продуктов потребления. Поводом для таких обсуждений стал проект закона, рассмотренный депутатами накануне. Это документ об идентификации, регистрации и прослеживаемости животных.

"Законопроект предусматривает идентификацию (путем установки визуальных или электронных бирок, а также электронных микрочипов) домашних животных, таких как крупный рогатый скот, овцы и козы, свиньи, лошади, ослы, верблюды, собаки и кошки, которые содержатся и разводятся физическими и юридическими лицами. В законопроекте не предусмотрено включение ослиного мяса в категорию мяса, предназначенного для потребления"

– Тожиев

Отметим, что в Узбекистане употреблять ослиное мясо в пищу не принято. Кроме того, ослятина относится к непригодным продуктам для мусульман.