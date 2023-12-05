Мясом из насекомых не будут кормить россиян – вице-премьер

Альтернативное мясо из сверчков не будет использоваться для человеческой еды в России, заверила Виктория Абрамченко. Она также назвала альтернативный источник белка, производство которого будут развивать в РФ.

В России, в отличие от Запада, мясо из насекомых будет предназначаться не людям, а рыбам, сообщила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко.

В интервью РИА Новости она напомнила, что страны Запада решили сократить производство крупного рогатого скота, чтобы уменьшить выбросы метана, и в качестве альтернативы там рассматривается белок из насекомых.

"Мы же из насекомых предлагаем делать корма для рыбы"

– Виктория Абрамченко

Вице-премьер заверила, что Россия в состоянии удовлетворить потребности населения в здоровой пище и сырье для нее. Так, альтернативным источником белка, необходимым, например, для веганов, могут стать зерновые и бобовые. Производители, готовые создавать такие продукты, уже есть, и в дальнейшем эта область получит развитие, уверена чиновница.