Энтони Блинкен и Хакан Фидан экстренно встретились в Эр-Рияде

Главы внешнеполитических ведомств США и Турции встретились сегодня в Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможности прекращения боевых действий в секторе Газа.

Турецкие СМИ сообщили о неанонсированной встрече главы Госдепартамента Энтони Блинкена с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Эр-Рияде. Оба дипломата прибыли в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа, где Израиль обещает в скором времени начать штурм Рафаха.

По данным TRT, Блинкен и Фидан говорили о возможностях заставить Израиль как можно быстрее остановить боевые действия в Палестине, а также о способах наращивания гуманитарных поставок в Газу и путях вывода враждующих сторон на полноценное урегулирование конфликта.

Утром Энтони Блинкен подчеркнул, что США не прекратят поддержку Израиля, но хотят остановить боевые действия как можно скорее.

"Максимальная защита гражданских лиц, максимальная поддержка – это наша основная цель. Теперь самый быстрый способ положить этому конец – добиться прекращения огня и освобождения заложников. И для этого были приложены чрезвычайные усилия"

– Энтони Блинкен

Сегодня Эр-Рияд принимает конференцию Совета сотрудничества арабских государств, расположенных вокруг Персидского залива. Не уточняется, участвуют ли внешнеполитические министры США и Турции в работе Совета.