О чем договорились Фидан и Блинкен?

В последние месяцы главы МИД Турции и США встречаются довольно часто. Поводами к этому служили неурегулированность вопроса о вступлении Швеции в НАТО, передача истребителей F-16 и продолжающееся уже пять месяцев кровопролитие в Газе.

Отношения США и Турции и так складываются сложно в период президентства Джозефа Байдена. Демократ стал первым американским президентом, назвавшим трагические события 1915 года в Османской империи "геноцидом". Введенные ранее санкции по программе F-35 остались в силе, и США так и не передали истребители F-16 в счет компенсации за вложенные Турцией деньги. Пентагон не шел на уступки по поводу курдских боевиков в Сирии, а американское казначейство постоянно угрожает санкциями против Анкары за экономическое сотрудничество с Россией. Надстройкой сложных отношений является тот факт, что Байден считает власть Эрдогана авторитарной.

К двусторонним вопросам с октября 2023 года прибавилась Палестина. Эрдоган винит за массовую гибель жителей Газы не только ЦАХАЛ, но и Америку. США несут ответственность за продолжение массовой гибели мирного населения в Газе и за "превращение Красного моря в море крови" - под последним турецкий лидер имеет ввиду обострение между хуситами и странами НАТО.

Из огромного комплекса проблем между странами удалось решить только одну. Эрдоган дал согласие на вступление Швеции в НАТО. Этот единственный позитив позволил двум министрам иностранных дел Хакану Фидану и Энтони Блинкену подтвердить улучшение двусторонних отношений. На прошедшем на днях VII заседании Стратегического механизма Турция-США Блинкен поблагодарил своего визави за одобрение Турцией членства Стокгольма в альянсе. Госсекретарь дал понять, что у сторон есть разные взгляды на ряд региональных вопросов, но они "решают эти различия совместно".

Примечательно, что в перечислении совместных задач Блинкен начал с Украины. По его словам, Турция играет ключевую роль в поддержке Украины. Фидан не стал подыгрывать коллеге и ограничился общим заявлением о необходимости обеспечения безопасности в Черноморском регионе. По украинскому кейсу вряд ли страны найдут точки соприкосновения, так как США пытаются нанести России поражение, а Эрдоган нацелен на урегулирование конфликта. В момент переговоров между главами МИД в Вашингтоне Эрдоган принял у себя украинского лидера Владимира Зеленского, заявив ему о необходимости достичь прекращения огня.

По совместной пресс-конференции было заметно, что оба министра стараются не заострять внимание на конфликтных вопросах. Но они существуют. Это не только Украина, но и Палестина. Пару месяцев назад в разгар конфликта в Газе Фидан отказался обнимать Блинкена во время его визита в Анкару. На этот раз ситуация ничем не лучше. Число погибших в Газе превысило 30 тыс палестинцев. Турция обратилась в МУС с иском о геноциде палестинского населения. Но и в этом вопросе два министра ограничились заявлениями о необходимости совместной работы по достижению режима прекращения огня.

"Наши делегации провели переговоры по широкому кругу вопросов, включая безопасность, региональное сотрудничество, региональные проблемы, торговлю и энергетику. Геополитическая обстановка и региональные события требуют от нас тесного сотрудничества и совместной работы. Серьезная ситуация в секторе Газа требует от нас срочного решения этого вопроса", - сказал Фидан.

Турецкие СМИ обратили внимание на то, что Фидан и Блинкен обошли стороной тему Сирии. Ввиду роста насилия в Палестине тема курдов несколько отошла на второй план. Турция все реже говорит о готовности начать военные действия против YPG на севере Сирии. Тем не менее, этот вопрос продолжает волновать турецкое руководство. YPG сохраняет позиции в приграничных зонах, находясь под опекой американских военных.

Между США и Турцией есть еще одна важная проблема, связанная с Россией. Турецкие предприниматели испытывают сложности во взаиморасчетах с российскими контрагентами. Недавно Минфин США ввел санкции против турецких компаний, сотрудничающих с Россией. Москва остается важным торговым партнером для Анкары, как и наоборот. В условиях кризиса турецкой экономики отказ от российского рынка было бы крайне тяжелым решением для Анкары. Поэтому, скорее всего не под камеры, Фидан поднимал этот вопрос в общении с Блинкеном.

В целом, подводя итоги, можно констатировать стремление США и Турции нормализовать свои отношения. При этом есть ряд принципиальных вопросов, по которым сторонам будет и впредь сложно достичь компромисса.