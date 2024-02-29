Госдеп озвучил свою версию встречи Блинкена и Фидана

Госдеп США озвучил тематику переговоров Энтони Блинкена и Хакана Фидана: они говорили о Сирии, Ближнем Востоке, Черном море и армяно-азербайджанской урегулировании. Информация об итогах встречи и возможных договоренностях не раскрывается.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер рассказал сегодня о состоявшихся накануне переговорах главы ведомства Энтони Блинкена с главой МИД Турецкой Республики Хаканом Фиданом. По его словам, на встрече основное внимание было уделено взаимодействию двух стран для решения проблем на Ближнем Востоке, и в особенности сирийского кризиса.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Фидан обсудили сотрудничество США и Турции по Сирии и в области достижения прочного мира на Ближнем Востоке"

– Мэтью Миллер

Также спикер американского внешнеполитического ведомства объявил, что Блинкен и Фидан говорили о продвижении армяно-азербайджанского урегулирования и об обеспечении безопасности в черноморском регионе.

Миллер добавил, что министры говорили и о возможностях наращивания товарооборота Турции с США и американских инвестиций в турецкую экономику.