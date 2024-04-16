Посол Франции вернулась в Баку

В столицу Азербайджана вернулась дипломатический представитель Франции, которая ранее была отозвана из Баку.

Французский посол в Азербайджанской Республике Анн Буайон прибыла в Баку. Об этом сообщают СМИ Азербайджана.

Уточняется, что представитель Франции уже приступила к свои должностным обязанностям.

Ранее сообщалось, что посол Франции была отозвана из столицы республики для проведения консультаций на фоне напряжения в отношениях Баку и Парижа.

В свою очередь МИД Франции опубликовал сообщения, в котором было сказано, что Буайон была на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.