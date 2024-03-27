Франция отозвала своего посла в Баку

Франция утверждает, что это решение связано с действиями Азербайджана, идущими во вред двусторонним отношениям. Париж требует у Баку разъяснить свои намерения.

Франция решила отозвать своего посла в Азербайджане для консультаций. Об этом сказано в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отмечают, что пошли на этот шаг из-за действий Азербайджана, которые наносят ущерб их двусторонним отношениям.

"Президент Республики сегодня принял нашего посла по этому поводу. Он выразил сожаление в связи с действиями Азербайджана и выразил пожелание, чтобы азербайджанская сторона разъяснила свои намерения"

– пресс-служба ведомства

Там напомнили, что Франция поддерживает урегулирование между Азербайджаном и Арменией при уважении международного права и территориальной целостности двух стран.

"Эта стандартизация пойдет на пользу обеим странам и региону в целом"

– французский МИД