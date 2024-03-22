Армения обсудила с Францией урегулирование с Азербайджаном

Спикер армянского парламента принял сегодня французскую делегацию. В центре внимания оказались вопросы сотрудничества и события на Южном Кавказе.

В среду, 27 марта, в Ереване прошла встреча председателя парламента Армении Алена Симоняна с французской делегацией, которую возглавляет глава парламентской группы дружбы Франция-Армения Анн-Лоранс Петель.

Центральными темами переговоров стали вопросы взаимодействия между странами, а также обстановка на Южном Кавказе.

"Армения придает большое значение размещению наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе. Это имеет большое значение в установлении мира и безопасности в регионе"

– председатель парламента

Он также поведал французской делегации о нынешней ситуации с безопасностью в регионе.

Кроме того, стороны поговорили о перспективах развития сотрудничества между Ереваном и Парижем в межпарламентской и экономической сферах, а также по вопросам безопасности.

В свою очередь, Анн-Лоранс Петель дала высокую оценку нынешнему уровню межпарламентских связей двух стран, а также отметила положительную динамику в развитии отношений между Арменией и Евросоюзом.