Армения пока не собирается подавать заявку в ЕС

Речи о подаче заявки на членство Армении в ЕС пока не идет, такую информацию сообщил спикер армянского Нацсобрания Ален Симонян. Он также прокомментировал вопрос с российскими пограничниками в Армении.

Ереван на данный момент не планирует подавать заявку в Евросоюз, об отсутствии соответствующего намерения заявил спикер парламента РА Ален Симонян.

По его словам, прежде чем подавать обращаться к ЕС, стране надо внести множество изменений в свои стандарты.

"Даже если мы подадим заявку, вопрос в том, сколько времени это займет"

– Симонян

Российские пограничники в Армении

Политик также коснулся ситуации с российскими пограничниками в ереванском аэропорту Звартноц. Симонян подчеркнул, что это уже полностью решенный вопрос. Он усомнился в том, что в данной ситуации возможна дискуссия.

Спикер пояснил, что российские пограничники несли службу в Звартноце на основании межведомственного, а не межгосударственного соглашения. Оно ставило целью оказать помощь армянским пограничникам, и сейчас они в ней уже не нуждаются. Поэтому Москве была выражена благодарность. Первого августа российские пограничники уйдут из аэропорта.

В то же время, Симонян особо сказал о пограничниках РФ на границе с Турцией. По его словам, выводить их с армяно-турецкой границы не требуется, так как ситуация отличается от случая с аэропортом.