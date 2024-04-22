Чжоу Цянь: Китай относится к Грузии как к равному

Китайский дипломат Чжоу Цянь в ходе визита в МИД Грузии сравнил грузино-китайские контакты с теплой погодой в Тбилиси, где в воскресенье утром было +27. Он сообщил, что скоро между двумя странами будет организовано прямое пассажирское авиасообщение

Дипломатический представитель Китая Чжоу Цянь, передавая в грузинский МИД документ о вступлении в силу безвизового режима для граждан Грузии, заявил, что Пекин рассматривает Тбилиси в качестве равного стратегического партнера.

"Китай и Грузия относятся друг к другу как к равным, а прагматичный и эффективный подход являются основными характеристиками нашего стратегического партнерства"

– Чжоу Цянь

Также он сравнил теплоту грузино-китайских связей с сегодняшней погодой в Тбилиси (во время его визита в МИД Грузии в грузинской столице было около +27 в тени).

Посол указал также на практические контакты двух сторон, в частности, на завершение основного этапа строительства туннеля Квешети-Коби, исполнителем которого являются китайские строительные компании, и на ввод в эксплуатацию очередной части "Срединного коридора" – Зестафонского объезда.

Чжоу Цянь отметил, что в этом месяце стартовали первые беспересадочные грузовые авиаперевозки Тбилиси-Чэнду, а с начала лета в тот же город из Тбилиси начнут возить пассажиров.