Грузия обзаведется крупнейшей солнечной электростанцией

Компания Masdar намерена реализовать проект по возведению гигантской солнечной электростанции на территории Грузии.

В Грузии появится крупнейшая солнечная электростанция. За реализацию проекта возьмется компания Masdar из ОАЭ. Информация об этом была опубликована на странице организации в соцсетях.

Сообщается, что соответствующее соглашение было подписано между Masdar и Фондом энергетического развития республики.

"Masdar и GEDF достигли прогресса в сотрудничестве по реализации крупнейшего проекта солнечной энергетики в Грузии. Стороны в рамках Всемирного саммита по энергетике будущего (16-18 апреля) подписали акционерное соглашение для строительства солнечной фотоэлектрической станции мощностью до 100 МВт"

– Masdar

Уточняется, что организации договорились о сотрудничестве в рамках этого проекта.

Совместно с Masdar Фонд развития разработает план по возведению СЭС. Также компании разработают проект, по которому будет проводиться техническое обслуживание объекта.