Вестник Кавказа

Хорошая партия сменила председателя в Турции

Мюсават Дервишоглу
© Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Хорошей партии
Оппозиционная партия заняла на недавних муниципальных выборах 6-е место по уровню полученной поддержки. После этого ряд ее крупных функционеров объявили о своей отставке.

Новым председателем турецкой оппозиционной Хорошей партии стал Мюсават Дервишоглу. Такое решение было принято на ее внеочередном съезде.

В течение последних 30 лет пост председателя занимала Мераль Акшенер. После мартовских муниципальных выборов она приняла решение больше не выставлять свою кандидатуру.

В прощальной речи Акшенер заявила, что все то время, пока она возглавляла партию, ее целью было одно – отдать долг турецкому народу и государству, которое переживало тяжелые периоды.

"Я, как женщина, на протяжении 30 лет сталкивалась с трудностями, клеветой и угрозами. Я боролась с безнравственными людьми. Мой разум и совесть были спокойны и чисты, и у меня никогда не было личного интереса. Я не сделала ничего, за что мне было бы стыдно. Ничто не могло заставить меня замолчать, я не терпела лжи и не боялась"

– Мераль Акшенер

Напомним, в конце марта в Турции прошли муниципальные выборы. Хорошая партия заняла на них 6-е место. После этого ряд ее крупных функционеров ушли с занимаемых должностей. Также был назначен внеочередной съезд для избрания нового председателя.

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