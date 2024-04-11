Эрдоган: власти Турции услышали послание народа

Власти Турции извлекут уроки из результатов муниципальных выборов. Такое заявление сделал президент страны в ходе своего выступления на заседании партии в парламенте.
"Мы видим, что есть те, кто забыл, что это местные выборы, испортился и предался разным амбициям. Бедные люди, которые думают, что будут править страной. Некоторые из них пытаются создать двойную структуру - местную власть и центральную… Есть только одна власть, и это президент и его кабинет, которых нация уполномочила управлять страной"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Глава государства добавил, что правительство правильно интерпретирует послание, сделанное жителями страны на прошедших выборах.
"Нам не подходит делать анализ, перевирая и перегибая цифры, как это делает оппозиция. Мы должны правильно читать послания народа, прежде чем кто-либо другой. Наш долг перед любимой нацией – провести этот учет без каких-либо сложностей"
– турецкий лидер
Напомним, в конце марта правящая в Турции Партия справедливости и развития во главе с действующим президентом потерпела поражение на муниципальных выборах. Победу одержала главная оппозиционная Народно-республиканская партия.