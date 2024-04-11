Эрдоган: власти Турции услышали послание народа

Президент Турции сообщил, что послание граждан страны, которое они сделали на муниципальных выборах, будет услышано. По его словам, власти извлекут уроки из результатов выборов.

Власти Турции извлекут уроки из результатов муниципальных выборов. Такое заявление сделал президент страны в ходе своего выступления на заседании партии в парламенте.

"Мы видим, что есть те, кто забыл, что это местные выборы, испортился и предался разным амбициям. Бедные люди, которые думают, что будут править страной. Некоторые из них пытаются создать двойную структуру - местную власть и центральную… Есть только одна власть, и это президент и его кабинет, которых нация уполномочила управлять страной"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Глава государства добавил, что правительство правильно интерпретирует послание, сделанное жителями страны на прошедших выборах.

"Нам не подходит делать анализ, перевирая и перегибая цифры, как это делает оппозиция. Мы должны правильно читать послания народа, прежде чем кто-либо другой. Наш долг перед любимой нацией – провести этот учет без каких-либо сложностей"

– турецкий лидер

Напомним, в конце марта правящая в Турции Партия справедливости и развития во главе с действующим президентом потерпела поражение на муниципальных выборах. Победу одержала главная оппозиционная Народно-республиканская партия.