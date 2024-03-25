Вестник Кавказа

В Турции названы результаты голосования на муниципальных выборах

В Турции названы результаты голосования на муниципальных выборах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Народно-республиканская партия одержала победу на муниципальных выборах в Турции с результатом в 37,71%, на втором месте – правящая партия страны Партия справедливости и развития с 35,53%. Президент Турции подчеркнул, что итоги будут проанализированы «самокритично и объективно».

Стали известны результаты, состоявшихся в Турции муниципальных выборов после подсчета 99% урн для голосования.

«Согласно подсчетам, на первом месте находится Народно-республиканская партия (НРП) с 37,71 процента, а на втором месте - правящая Партия справедливости и развития (AK Parti) с 35,53 процента»

– ЦИК Турции

В ведомстве отметили, что явка избирателей в процессе голосования составила 74,88%.

По словам президента страны, он понимает, что правящая партия на выборах своих целей не достигла.

«Итоги будут проанализированы, мы сделаем это самокритично и объективно. Народ через урны для голосования передал нам свое послание, свою волю и предупреждения»

– Реджеп Тайип Эрдоган

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