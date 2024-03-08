В Турции проходят муниципальные выборы

Несколько часов назад в Турции открылись избирательные участки для голосования на муниципальных выборах. В последний день марта гражданам страны предстоит выбрать глав 81 города.

В воскресенье, 31 марта, жители Турции выбирают 30 мэров крупнейших городов и других членов органов местного самоуправления. По данным Центральной избирательной комиссии, в голосовании примут участие более 61 млн человек.

В 49 провинциях избирательные участки начали работать в 08:00, а закроются – в 17:00. В 32 провинциях, расположенных на востоке республики, время голосования из-за Рамадана сдвинули на один час. Сделать свой выбор проживающие на этих территориях граждане могут с 07:00 до 16:00.

Избирком также постановил, что в течение трех часов после выборов – с 18:00 до 21:00 – в эфире разрешено передавать лишь новости, которые связаны с выборами. При этом первые итоги голосования станут известны только вечером.

Второй тур на выборах не предусмотрен. В случае отмены итогов голосования на местах оно повторно состоится 2 июня.

Прогнозы

Социологи ожидают, что основная борьба развернется в крупнейших городах страны – Анкаре и Стамбуле. Должности мэров там с 2019 года занимают оппозиционные кандидаты.

По данным западных СМИ, особое значение для правящей Партии справедливости и развития играет Стамбул, где действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган вырос и начал свой путь к власти. При этом проведенные в преддверии выборов опросы свидетельствуют о том, что победить в Стамбуле кандидату от ПСР Мурату Куруму будет очень непросто, так как действующий мэр Экрем Имамоглу, представляющий Народно-республиканскую партию, пользуется большой популярностью у горожан.

Власти также надеются на победу своего кандидата в Анкаре, где в настоящее время правит представитель Народно-республиканской партии Мансур Яваш. Однако и социологи, и политологи считают, что составить Явашу конкуренцию Тургуту Алтыноку не удастся.

Меры безопасности

В МВД Турции пообещали, что в день выборов обеспечивать безопасность будут около 600 тыс сотрудников правоохранительных органов. Помогать им также будут 17 тыс внештатных сотрудников.