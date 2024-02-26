Эрдоган заявил о своих последних выборах

Президент Турции прокомментировал выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в Турции 31 марта. Эрдоган констатировал, что они станут последними в его карьере.

Муниципальные выборы, которые состоятся 31 марта, будут последними для президента Турции. Такое заявление сделал сам Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер констатировал, что для него они станут "финалом".

"Эти выборы – мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом. По итогам произойдет передача [дел] моим братьям, которые придут после меня"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, Эрдоган одержал победу на выборах президента, которые прошли в Турции в мае 2023 года, – в третий раз в целом и во второй после того, как Турция перешла от парламентской к президентской форме правления. Согласно Конституции страны, больше двух раз избираться президентом нельзя. Еще перед вторым туром Эрдоган подтвердил, что если он выиграет, то этот новый срок будет для него последним. Полномочия президента в Турции продолжаются 5 лет.