Реджеп Тайип Эрдоган: биография и что он сделал для Турции

Сколько лет президенту Турции? Как долго Эрдоган у власти и чем он увлекался в молодости? Где родился Эрдоган и как обстоят дела с его здоровьем? Биография Эрдогана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечает 70-летие. Сколько лет Эрдоган у власти и что он сделал для Турции?

Кто такой Эрдоган?

Реджеп Тайип Эрдоган - двенадцатый президент Турции. Считается, что наставником будущего президента стал Неджметтин Эрбакан - основатель «политического ислама», экс-премьер-министр Турции.

При Эрдогане, который возглавляет Турцию 10 лет, в стране началось усиление влияние религии: в школах Турции стало обязательным изучение ислама, а Собор Святая София стал действующей мечетью - ранее это был православный храм, затем музей.

Эрдоган выступает за вхождение Турции в Евросоюз. При Эрдогане наметилась напряженность в отношениях Турции и США. Отношения с Россией активно развиваются - реализованы проекты «Голубой поток» и «Турецкий поток», строится первая в Турции АЭС «Аккую», планируется создание газового хаба. Также лидеры Эрдоган и Путин активно сотрудничают на международной арене - стороны взаимодействуют в сирийском вопросе, вносят вклад в нормализацию ситуации между Азербайджаном и Арменией, совместно реализовывали зерновую сделку.

Биография Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган родился в Стамбуле в 1954 году, 26 февраля, его возраст в 2024 году - 70 лет. Часть детства он провел в Ризе, затем семья вернулась в Стамбул.

Отец Эрдогана был работником Береговой охраны на Черном море, а сам будущий президент, будучи подростком, торговал на улицах лимонадом и играл в футбол. Эрдоган в молодости входил в состав местного полупрофессионального футбольного клуба, но не стал связывать свою жизнь со спортом. С детства был весьма религиозен, учился в религиозном лицее.

В возрасте 24-х лет Эрдоган женился. Его женой стала 23-летняя Эмине Гюльбаран, также уроженка Стамбула. У Эрдогана одна жена, в браке они воспитали четверых детей.

В 1981 году Эрдоган получил высшее образование, он выпускник факультета экономики и коммерческих наук Университета Мармара.

В 1982 году прошел срочную службу в армии.

Политическая карьера

В 1976 году Эрдоган возглавил молодежную ячейку Партии национального спасения. В 1984 году стал председателем отделения Партии благоденствия, а спустя 10 лет стал мэром Стамбула от этой же партии. На посту мэра Стамбула Эрдоган находился четыре года. В 1999 году четыре месяца провел в заключении, причиной стало публичное чтение поэмы Зийи Гекальпа, связанной с исламом.

В 2001 году основал Партию справедливости и развития (ПСР), впоследствии ставшую правящей. С 2003 года занимал пост премьер-министра страны, пока не стал президентом.

Когда Эрдоган стал президентом?

Впервые Реджеп Тайип Эрдоган был избран президентом 10 августа 2014 года, инаугурация состоялась 28 августа. Это были первые в Турции всенародные выборы президента, ранее глава государства избирался парламентом. Эрдоган набрал 52% голосов и победил в первом туре.

В 2018 году Эрдоган во второй раз был избран президентом. Были приняты поправки, позволяющие ему баллотироваться еще раз. В мае 2023 года состоялись выборы, на которых Эрдоган одержал победу, однако впервые - после второго тура. Президент Турции избирается на пятилетний срок.

Здоровье президента Турции

В сети периодически появляются публикации о том, что Эрдоган болен. В апреле прошлого года во время интервью в прямом эфире президент Турции почувствовал недомогание. Появились слухи об инфаркте у Эрдогана, однако согласно официальным сообщениям, у турецкого лидера был желудочный грипп. Спустя три дня Эрдоган вернулся к работе. Минздрав страны сообщает, что здоровье Эрдогана в порядке.

В 2011 году Эрдоган перенес операцию на кишечнике, в 2022 году он в легкой форме переболел коронавирусом.