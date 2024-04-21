Мэр Стамбула: ХАМАС – террористы

Стамбульский градоначальник Экрем Имамоглу открыто высказался на тему палестино-израильской войны, призвав Запад видеть преступные действия обеих сторон – и ХАМАС, и ЦАХАЛ. Он подчеркнул, что Народно-республиканская партия осуждает как терроризм ХАМАС, так и неправомерные действия Израиля в секторе Газа.

Мэр Стамбула, член Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу в беседе с американскими СМИ заявил, что он и его сопартийцы признают ХАМАС террористической партией, что не мешает им не закрывать глаза на угнетение палестинского народа в секторе Газа израильскими войсками.

"ХАМАС совершил теракт в Израиле, что нас глубоко огорчило. Любая организация, которая убивает людей посредством терактов, является для нас террористической"

– Экрем Имамоглу

Таким образом он подверг косвенной критике и позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, фокусирующегося исключительно на действиях Израиля в секторе Газа, и позицию США, несмотря на критику Биньямину Нетаньяху, поддерживающего войну еврейского государства против ХАМАС оружием и деньгами.

Имамоглу прямо объявил о предвзятости западных стран в их оценках палестино-израильской войны, происходящих из нежелания учитывать полную картину трагедии, где не только ХАМАС совершает преступления против человечности.

"Запад видит только одну сторону. Я думаю, что мы в этом вопросе реалистичней. Мы признаем ХАМАС террористами, при этом мы также видим ужасное угнетение и убийства палестинских женщин и детей Израилем"

– Экрем Имамоглу