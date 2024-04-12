Нетаньяху обещает скорые болезненные удары по ХАМАС

Война Израиля с ХАМАС совсем скоро выйдет на новый виток, пообещал израильский премьер. По словам Биньямина Нетаньяху, Израиль усилит давление на радикалов, управляющих сектором Газа, чтобы освободить своих заложников.

ХАМАС в ближайшее время окажется под усиленным давлением Израиля, причем как военным, так и политическим, сообщил глава израильского правительства.

"В ближайшие дни мы усилим военное и политическое давление на ХАМАС, потому что это единственный способ освободить наших заложников и добиться нашей победы"

– Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр напомнил, что на данный момент в заложниках у ХАМАС в секторе Газа остаются 133 гражданина Израиля. С момента их захвата прошло уже более полугода.

Политик заявил, что радикалы ХАМАС отказываются от всех предлагаемых вариантов их освобождения.

Нетаньяху добавил, что ХАМАС продолжает придерживаться радикальной риторики и действий, получая поддержку в результате давления, которое ощущают на себе власти Израиля. В то же время, радикалы сеют раскол в самом Тель-Авиве.

"В результате оно только ужесточает условия освобождения наших похищенных... Поэтому мы нанесем ему дополнительные и болезненные удары, и это произойдет в ближайшее время"

– израильский премьер