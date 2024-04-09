Переговоры с ХАМАС замерли на фоне ирано-израильской ситуации - СМИ

Переговоры Израиля и ХАМАС в настоящее время практически заморожены. На передний план вышли взаимоотношения Израиля и Ирана.

О ситуации с переговорным процессом между Израилем и движением ХАМАС об освобождении заложников из Газы и прекращении огня рассказал американскому телеканалу NBC News информированный источник - высокопоставленный арабский дипломат.

"На текущий момент переговоры о прекращении огня и освобождении израильских заложников движением ХАМАС "почти заморожены"

– NBC News

Переговоры стороны зашли в тупик, добавил источник. По его словам, в фокусе внимания сейчас отношения Израиля с Ираном, обострившиеся после израильской атаки на консульство ИРИ в Сирии и ракетного ответа со стороны Ирана, случившегося в минувшие выходные. Израиль готовит ответные меры.