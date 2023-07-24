ExxonMobil предложила Турции покупать американский газ

ExxonMobil вышло с предложением турецкому правительству о поставках СПГ. По информации Анкары, предложение рассматривается, учитывая имеющуюся инфраструктуру Турции для импорта сжиженного природного газа.

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил об обсуждении Анкарой и американским нефтегазовым гигантом ExxonMobil перспектив поставок на турецкий рынок до 2500 тыс т сжиженного природного газа из США.

Байрактар отметил, что турецкие власти размышляют над предложением американской компании, поскольку они заинтересованы в диверсификации импорта энергоносителей. Министр пояснил, что окно для начала поставок из США откроется в 2025-2026 годах, когда подойдут к концу текущие контракты на трубопроводный газ из России и Ирана.

Альпарслан Байрактар уточнил, что ExxonMobil предлагает Турции десятилетний контракт на постоянные поставки СПГ, и добавил, что турецкое правительство будет выбирать поставщиков "голубого топлива", исходя из единственного критерия – кто продает дешевле, пишет Financial Times.

Напомним, что до 40% газа в Турцию сейчас поставляет Россия. При этом Анкара активно развивает инфраструктуру для экспорта СПГ – за 10 лет поставки сжиженного природного газа на турецкий рынок выросли с 15% всего газового импорта до 30%.