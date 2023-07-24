Пакистан будет закупать СПГ в Азербайджане

Азербайджан начинает поставлять сжиженный газ в Пакистан. Стороны пописали соглашение на год.
Азербайджанский сжиженный природный газ будет поставляться в Пакистан, соответствующее соглашение подписано сегодня в столице - Исламабаде.
Ежемесячно в Пакистан будет экспортироваться одна партия СПГ. Поставки начнутся уже в июле. СПГ будет продаваться получателю по льготной цене. При этом пакистанская сторона может отказаться от получения груза, штрафы не предусмотрены.
Соглашение о поставках СПГ является важным событием, оно станет стимулом для укрепления двусторонних связей, заявил в ходе церемонии подписания документа премьер Исламской Республики Шахбаз Шариф.
Соглашение будет действовать до следующего июля, имеется возможность его продления еще на год.