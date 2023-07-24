РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пакистан будет закупать СПГ в Азербайджане

Пакистан будет закупать СПГ в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджан начинает поставлять сжиженный газ в Пакистан. Стороны пописали соглашение на год.

Азербайджанский сжиженный природный газ будет поставляться в Пакистан, соответствующее соглашение подписано сегодня в столице - Исламабаде.

Ежемесячно в Пакистан будет экспортироваться одна партия СПГ. Поставки начнутся уже в июле. СПГ будет продаваться получателю по льготной цене. При этом пакистанская сторона может отказаться от получения груза, штрафы не предусмотрены.

Соглашение о поставках СПГ является важным событием, оно станет стимулом для укрепления двусторонних связей, заявил в ходе церемонии подписания документа премьер Исламской Республики Шахбаз Шариф.

Соглашение будет действовать до следующего июля, имеется возможность его продления еще на год.

Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран

Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
965 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version