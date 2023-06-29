РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран

Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран
Президент Азербайджана и премьер Пакистана отменялись поздравлениями с Гурбан-байрамы. Также стороны отметили укрепление братских отношений двух стран и согласились развивать двусторонние отношения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в пятницу провели телефонный разговор.

Стороны поздравили друг друга с крупным мусульманским праздником - Гурбан-байрамы или Ид аль-Адха.

Шахбаз Шариф вновь поблагодарил азербайджанского лидера за гостеприимный прием. Пакистанский премьер 15 июня совершил официальный визит в Баку.

В рамках телефонной беседы стороны констатировали укрепление отношений дружбы и братства между двумя странами и обсудили перспективы дальнейшего развития связей.

Азербайджан заключил с Пакистаном меморандум о взаимопонимании в торговой сфере

Азербайджан заключил с Пакистаном меморандум о взаимопонимании в торговой сфере

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1840 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version