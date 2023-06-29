Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран

Президент Азербайджана и премьер Пакистана отменялись поздравлениями с Гурбан-байрамы. Также стороны отметили укрепление братских отношений двух стран и согласились развивать двусторонние отношения.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в пятницу провели телефонный разговор.
Стороны поздравили друг друга с крупным мусульманским праздником - Гурбан-байрамы или Ид аль-Адха.
Шахбаз Шариф вновь поблагодарил азербайджанского лидера за гостеприимный прием. Пакистанский премьер 15 июня совершил официальный визит в Баку.
В рамках телефонной беседы стороны констатировали укрепление отношений дружбы и братства между двумя странами и обсудили перспективы дальнейшего развития связей.