Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран

Опубликовано: 19:06, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Азербайджана и премьер Пакистана отменялись поздравлениями с Гурбан-байрамы. Также стороны отметили укрепление братских отношений двух стран и согласились развивать двусторонние отношения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в пятницу провели телефонный разговор.

Стороны поздравили друг друга с крупным мусульманским праздником - Гурбан-байрамы или Ид аль-Адха.

Шахбаз Шариф вновь поблагодарил азербайджанского лидера за гостеприимный прием. Пакистанский премьер 15 июня совершил официальный визит в Баку.

В рамках телефонной беседы стороны констатировали укрепление отношений дружбы и братства между двумя странами и обсудили перспективы дальнейшего развития связей.