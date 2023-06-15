Азербайджан заключил с Пакистаном меморандум о взаимопонимании в торговой сфере

Азербайджан и Пакистан будут углублять торговое сотрудничество. Это предусмотрено меморандумом, подписанным сегодня представителями двух стран в Баку.
В четверг, 15 июня, Азербайджан и Пакистан оформили меморандум о взаимопонимании в торговле. Об этом сообщили в Минэкономики АР.
Документ был подписан на прошедшей в Баку встрече делегаций двух стран.
В состав азербайджанской делегации вошли посол в Пакистане и главы трех ведомств - Минэкономики, Минцифры и Минэенерго. Пакистанскую делегацию возглавлял премьер-министр страны.
Подписанный меморандум предполагает реализацию мер по углублению торгового сотрудничества.