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Азербайджан заключил с Пакистаном меморандум о взаимопонимании в торговой сфере

Азербайджан заключил с Пакистаном меморандум о взаимопонимании в торговой сфере
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджан и Пакистан будут углублять торговое сотрудничество. Это предусмотрено меморандумом, подписанным сегодня представителями двух стран в Баку.

В четверг, 15 июня, Азербайджан и Пакистан оформили меморандум о взаимопонимании в торговле. Об этом сообщили в Минэкономики АР.

Документ был подписан на прошедшей в Баку встрече делегаций двух стран.

В состав азербайджанской делегации вошли посол в Пакистане и главы трех ведомств - Минэкономики, Минцифры и Минэенерго. Пакистанскую делегацию возглавлял премьер-министр страны.

Подписанный меморандум предполагает реализацию мер по углублению торгового сотрудничества.

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