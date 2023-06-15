Премьер Пакистана прибыл в Баку

Пакистанский премьер находится с рабочим визитов в столице Азербайджана. Он посетил Аллею шехидов и могилу Гейдара Алиева, сейчас у него проходит встреча с Ильхамом Алиевым.
Глава пакистанского правительства Мохаммед Шахбаз Шариф прибыл с рабочим визитом в Баку, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Официальная церемония встречи премьера Исламской Республики состоялась сегодня утром. В честь прибытия пакистанского лидера на площади был выстроен почетный караул. Также были установлены флаги обоих государств.
Стоит отметить, что до этого Шахбаз Шариф побывал на Аллее почетного захоронения и возложил цветы на могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
В настоящее время премьер ИРП проводит переговоры с главой государства Ильхамом Алиевым.