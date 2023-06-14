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Эрдоган: Турция всегда поддерживает Азербайджан

президент Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция всегда поддерживает Азербайджан и всегда будет рядом. Он отметил, что Турция никогда не забудет солидарность азербайджанцев во время землетрясения.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном и всегда поддерживает эту страну.

Он подчеркнул, что турецкий народ никогда не забудет солидарность азербайджанцев во время катастрофического землетрясения в Турции в феврале текущего года.

Эрдоган напомнил, что двусторонний товарооборот составляет $15 млрд. Кроме того, по словам турецкого лидера, Анкара и Баку планируют открыть совместный университет Турции и Азербайджана.

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