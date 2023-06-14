Эрдоган: Турция всегда поддерживает Азербайджан

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция всегда поддерживает Азербайджан и всегда будет рядом. Он отметил, что Турция никогда не забудет солидарность азербайджанцев во время землетрясения.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном и всегда поддерживает эту страну.
Он подчеркнул, что турецкий народ никогда не забудет солидарность азербайджанцев во время катастрофического землетрясения в Турции в феврале текущего года.
Эрдоган напомнил, что двусторонний товарооборот составляет $15 млрд. Кроме того, по словам турецкого лидера, Анкара и Баку планируют открыть совместный университет Турции и Азербайджана.