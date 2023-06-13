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Турция откроет генконсульство в Шуше

Турция откроет генконсульство в Шуше
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Шуше будет открыто генеральное консульство Турции. Это станет сигналом для Армении, заявил Эрдоган. Учреждение будет открыто тогда, когда этого захотят в Азербайджане.

Турецкое генконсульство появится на освобожденных территориях Азербайджана, в городе Шуша, об этом заявил лидер Турции сегодня в Баку.

"Мы готовы открыть генконсульство в Шуше, когда этого пожелают в Баку, и это станет нашим посланием всему миру, в частности Армении"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Заявление Эрдоган сделал в рамках переговоров в расширенном составе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Напомним, Эрдоган находится в Азербайджане с двухдневным официальным визитом, это его первая зарубежная поездка после победы на выборах.

Шуша была освобождена в ноябре 2020 года, до того она долгие годы была оккупирована Арменией. Сегодня это активно восстанавливаемая культурная столица Азербайджана.

Шуша примет &quot;Дни кулинарии&quot;

Шуша примет "Дни кулинарии"

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