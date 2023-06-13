Турция откроет генконсульство в Шуше

В Шуше будет открыто генеральное консульство Турции. Это станет сигналом для Армении, заявил Эрдоган. Учреждение будет открыто тогда, когда этого захотят в Азербайджане.
Турецкое генконсульство появится на освобожденных территориях Азербайджана, в городе Шуша, об этом заявил лидер Турции сегодня в Баку.
"Мы готовы открыть генконсульство в Шуше, когда этого пожелают в Баку, и это станет нашим посланием всему миру, в частности Армении"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Заявление Эрдоган сделал в рамках переговоров в расширенном составе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Напомним, Эрдоган находится в Азербайджане с двухдневным официальным визитом, это его первая зарубежная поездка после победы на выборах.
Шуша была освобождена в ноябре 2020 года, до того она долгие годы была оккупирована Арменией. Сегодня это активно восстанавливаемая культурная столица Азербайджана.