Турция откроет генконсульство в Шуше

Опубликовано: 14:55, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Шуше будет открыто генеральное консульство Турции. Это станет сигналом для Армении, заявил Эрдоган. Учреждение будет открыто тогда, когда этого захотят в Азербайджане.

Турецкое генконсульство появится на освобожденных территориях Азербайджана, в городе Шуша, об этом заявил лидер Турции сегодня в Баку.

"Мы готовы открыть генконсульство в Шуше, когда этого пожелают в Баку, и это станет нашим посланием всему миру, в частности Армении"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Заявление Эрдоган сделал в рамках переговоров в расширенном составе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Напомним, Эрдоган находится в Азербайджане с двухдневным официальным визитом, это его первая зарубежная поездка после победы на выборах.

Шуша была освобождена в ноябре 2020 года, до того она долгие годы была оккупирована Арменией. Сегодня это активно восстанавливаемая культурная столица Азербайджана.