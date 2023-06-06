Шуша примет "Дни кулинарии"

Опубликовано: 21:48, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году в Шуше пройдут "Дни кулинарии". Также в Туге состоится открытие гастрономического центра. Сейчас ведется работа по развитию туризма в Карабахе

Глава Государственного агентства по туризму Азаде Гусейнова анонсировала проведение в этом году "Дней кулинарии" в городе Шуша.

Выступая на мероприятии "Перспективы гастротуризма в Азербайджане", Гусейнова подчеркнула, что сегодня власти активно занимаются развитием туризма на освобожденных территориях.

Кроме того, чиновник добавила, что в текущем году должно состояться открытие Гастрономического центра в селе Туг Ходжавендского района.

