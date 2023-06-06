РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Шуша примет "Дни кулинарии"

Шуша примет &quot;Дни кулинарии&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В этом году в Шуше пройдут "Дни кулинарии". Также в Туге состоится открытие гастрономического центра. Сейчас ведется работа по развитию туризма в Карабахе

Глава Государственного агентства по туризму Азаде Гусейнова анонсировала проведение в этом году "Дней кулинарии" в городе Шуша.

Выступая на мероприятии "Перспективы гастротуризма в Азербайджане", Гусейнова подчеркнула, что сегодня власти активно занимаются развитием туризма на освобожденных территориях.

Кроме того, чиновник добавила, что в текущем году должно состояться открытие Гастрономического центра в селе Туг Ходжавендского района.
 

Карабах и Зангезур возродят за миллиарды манатов

Карабах и Зангезур возродят за миллиарды манатов

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
625 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version