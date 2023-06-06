Опубликовано: 12:54, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На восстановление Карабаха и Восточного Зангезура власти Азербайджана выделили 6,4 млрд манатов. Еще 5,2 млрд будут направлена в этом году.

Глава азербайджанского Минфина Самир Шарифов заявил о выделении с 2021 по 2022 год 6,4 млрд манатов на возрождение Карабаха и Восточного Зангезура.

Он также сообщил, что в этом году из госбюджета республики на восстановление освобожденных территорий будет направлено более 5,2 млрд манатов.

По словам министра, первоначально планировалось выделить 3 млрд манатов на реализацию проектов в Карабахе и Зангезуре. Однако, отметил он, после принятия определенных поправок было решено направить еще 2,26 млрд манатов на восстановление территорий.

"Таким образом, общий объем финансирования из госбюджета в этом году на эти цели составит 5,26 млрд манатов"

- Самир Шарифов