Опубликовано: 13:16, 3 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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В городе Шуша в Азербайджане обнаружено массовое захоронение, по всей видимости оно было сделано в годы оккупации. В братской могиле лежат азербайджанцы.

Массовое захоронение археологи вывили на территории Шушинской тюрьмы.

О находке, сделанной специалистами в ходе раскопок возле городской тюрьмы, рассказал замглавы рабочей группы азербайджанской Госкомиссии по делам военнопленных и пропавших без вести и взятых в заложники граждан Эльдар Самедов.

Во время оккупации в тюрьме незаконно содержались азербайджанские граждане. Их истязали, пытали, убивали. Тела погибших хоронили тут же, на территории тюрьмы, под стеной.

Находка указывает на недавнее страшное прошлое Шуши и других районов Азербайджана, долгие годы находившихся под армянской оккупацией.