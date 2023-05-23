Ученые нашли загадочные тоннели в Шуше. Пока не установлено, когда они были созданы и как использовались. Археологи обещают раскрыть секрет тоннелей в Шуше через месяц.
Археологи выяснили, что под городом Шуша в Азербайджане находится множество тоннелей.
Сеть подземных ходов обширна, специалистам предстоит выяснить кто, когда и зачем прокопал тоннели под Шушой.
"Археологи исследуют их особенности, то, к какому периоду они относятся. В ближайшие месяцы мы предоставим общественности информацию по этим вопросам"
– профессор Аббас Сеидов
Обнаруженные в Шуше тоннели изучают специалисты Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).