Опубликовано: 14:28, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ученые нашли загадочные тоннели в Шуше. Пока не установлено, когда они были созданы и как использовались. Археологи обещают раскрыть секрет тоннелей в Шуше через месяц.

Археологи выяснили, что под городом Шуша в Азербайджане находится множество тоннелей.

Сеть подземных ходов обширна, специалистам предстоит выяснить кто, когда и зачем прокопал тоннели под Шушой.

"Археологи исследуют их особенности, то, к какому периоду они относятся. В ближайшие месяцы мы предоставим общественности информацию по этим вопросам"

– профессор Аббас Сеидов

Обнаруженные в Шуше тоннели изучают специалисты Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).