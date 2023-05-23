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Секреты Шуши: в городе найдена сеть тоннелей

Секреты Шуши: в городе найдена сеть тоннелей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ученые нашли загадочные тоннели в Шуше. Пока не установлено, когда они были созданы и как использовались. Археологи обещают раскрыть секрет тоннелей в Шуше через месяц.

Археологи выяснили, что под городом Шуша в Азербайджане находится множество тоннелей.

Сеть подземных ходов обширна, специалистам предстоит выяснить кто, когда и зачем прокопал тоннели под Шушой.

"Археологи исследуют их особенности, то, к какому периоду они относятся. В ближайшие месяцы мы предоставим общественности информацию по этим вопросам"

– профессор Аббас Сеидов

Обнаруженные в Шуше тоннели изучают специалисты Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

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