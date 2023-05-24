В Азербайджане продолжаются археологические раскопки на освобожденных территориях. Ученые уже сделали несколько открытий, обнаружение в Физули кургана, под которых был похоронен правитель вместе с колесницей, входит в число самых ярких находок.
Археологи обнаружили возле дороги обширную степь древних курганов - земляных насыпей, являющихся надгробием. Возраст некоторых курганов в районе Физули составляет 3 тыс лет.
"Они находятся примерно в 700-800 метрах от дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.<…> В ходе исследований был обнаружен курган, где захоронен правитель вместе с колесницей. Большая часть найденных здесь материалов хранится в нашем фонде, а часть - в музее истории"
– профессор Аббас Сеидов
Погребение с колесницами практиковали многие народы, подобные усыпальницы ученые находят и в Азии, и в Европе, и на Кавказе. С колесницами в последний путь отправляли только очень знатных и богатых людей. Обнаружение подобных курганов всегда событие в археологическом мире.
Раскопки в Физулинском районе проводят специалисты Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).