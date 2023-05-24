Опубликовано: 13:01, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Примерно в 50 км от Шуши, возле дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша ученые нашли степь старинных курганов. Особое место среди них занимает захоронение правителя вместе с колесницей.

В Азербайджане продолжаются археологические раскопки на освобожденных территориях. Ученые уже сделали несколько открытий, обнаружение в Физули кургана, под которых был похоронен правитель вместе с колесницей, входит в число самых ярких находок.

Археологи обнаружили возле дороги обширную степь древних курганов - земляных насыпей, являющихся надгробием. Возраст некоторых курганов в районе Физули составляет 3 тыс лет.

"Они находятся примерно в 700-800 метрах от дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.<…> В ходе исследований был обнаружен курган, где захоронен правитель вместе с колесницей. Большая часть найденных здесь материалов хранится в нашем фонде, а часть - в музее истории"

– профессор Аббас Сеидов

Погребение с колесницами практиковали многие народы, подобные усыпальницы ученые находят и в Азии, и в Европе, и на Кавказе. С колесницами в последний путь отправляли только очень знатных и богатых людей. Обнаружение подобных курганов всегда событие в археологическом мире.

Раскопки в Физулинском районе проводят специалисты Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).