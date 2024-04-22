Вестник Кавказа

Сочи и Минск расширяют сотрудничество

Сочи и Минск расширяют сотрудничество
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Сочи намерены расширять сотрудничество с администрацией Минска. В рамках партнерства будет реализовал ряд мер по укреплению муниципальных связей.

План создания дорожной карты обсуждался в городской администрации Сочи. На заседании сочинского правительства присутствовала делегация из Минска во главе с премьером республики Романом Головченко.

В ходе встречи обсуждалось развитие связей двух городов. Информацию об этом озвучил градоначальник Сочи Алексей Копайгородский.

"Администрацией Сочи совместно с Правительством Минска разработан план мероприятий в рамках соглашения об установлении дружественных отношений между нашими городами. В настоящее время его исполнение превышает 50%"

 - Алексей Копайгородский

По данным мэра города, в рамках сотрудничества власти Сочи приобрели свыше сотни автобусов и электробусов производства Беларуси.

В планах у властей, расширить сферы партнерства сторон.

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