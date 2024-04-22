Сочи и Минск расширяют сотрудничество

Власти Сочи намерены расширять сотрудничество с администрацией Минска. В рамках партнерства будет реализовал ряд мер по укреплению муниципальных связей.
План создания дорожной карты обсуждался в городской администрации Сочи. На заседании сочинского правительства присутствовала делегация из Минска во главе с премьером республики Романом Головченко.
В ходе встречи обсуждалось развитие связей двух городов. Информацию об этом озвучил градоначальник Сочи Алексей Копайгородский.
"Администрацией Сочи совместно с Правительством Минска разработан план мероприятий в рамках соглашения об установлении дружественных отношений между нашими городами. В настоящее время его исполнение превышает 50%"
- Алексей Копайгородский
По данным мэра города, в рамках сотрудничества власти Сочи приобрели свыше сотни автобусов и электробусов производства Беларуси.
В планах у властей, расширить сферы партнерства сторон.