Москва сделала бесплатным экспорт российского угля

Российские угольщики до конца лета будут экспортировать уголь без пошлинных выплат – так постановило правительство РФ для поддержки этой сферы отечественной энергетики.

Существенную меру поддержки российской угольной промышленности ввело сегодня правительство России. Кабинет Михаила Мишустина опубликовало постановление об обнулении пошлин на угольный экспорт.

Уточняется, что речь идет только о временной возможности российским поставщикам вывозить уголь за рубеж без пошлинных выплат государству – особый режим продлится с первого мая до первого сентября 2024 года не включительно.

Напомним, что с 1 марта в России вступила в силу плавающая ставка пошлины на угольный экспорт, привязанная к актуальному курсу рубля: от нулевой при $1 за 79,99 рублей до 7-процентной при высоких ценах на доллар.

Однако, поскольку угольная промышленность в энергетическом секторе российской экономики переживает наиболее тяжелую ситуацию, было решено поддержать предприятия временной полной отмены пошлинный выплат.