Узбекистан отпускает цены на уголь

Жителей Узбекистана ждут новые цены на популярное топливо – каменный уголь: постановлением Кабинета министров страны государство прекращает регулирование цен на него, и теперь стоимость угля будет определять рынок.

Кабинет министров Узбекистана издал постановление, согласно которому оптовые и розничные цены на уголь, поставляемый населению, организациям и тепловым электростанциям, будут формироваться на основе рыночных принципов.

Документом предписано министерству энергетики вместе с другими ведомствами в течение месяца представить предложения по формированию оптовых и розничных цен на уголь с учетом рыночных принципов, передает Trend.

Розничная цена на уголь будет касаться только угольных складов компании "Кумир таъминот" и утверждаться Межведомственной комиссией по тарифам при Кабмине страны.

Напомним, сейчас уголь в Узбекистане входит в список социально важных товаров, а цена на него цена регулируется государством. В минувшем году в стране добыли 6,19 млн т угля, это на 15,5% больше, чем годом ранее.