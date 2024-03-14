Вестник Кавказа

Узбекистан существенно увеличил импорт энергоносителей

Узбекистан существенно увеличил импорт энергоносителей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала года Узбекистан увеличил импорт природного газа в 95,6 раз. Одновременно растет импорт нефти, угля и электроэнергии. Узбекистан сократил производство газа.

В январе и феврале 2024 года Узбекистан нарастил импорт природного газа в 95,6 раз, он составил $166,7 млн. Страна также увеличила импорт нефти, угля и электроэнергии.

По официальным данным, в январе-феврале стоимость закупок нефти составила $302,9 млн, что на 5,3% больше показателей 2023 года. Угля было приобретено на $42 млн (+43,6%), электроэнергии - на $36,4 млн (в 2 раза).

Отмечается, что с начала года производство природного газа в Узбекистане упало на 454 млн кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство нефти и угля также сократилось на 8,8 и 23 тыс т соответственно.

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