Ставрополье вдвое нарастило экспорт в Узбекистан

Ставрополье значительно нарастило поставки сельскохозяйственных товаров в Узбекистан. По итогам 2023 года Узбекистан входит в десятку лидеров – импортеров ставропольской продукции.

Ставропольский край продолжает успешно развивать экспорт своей сельхозпродукции. Так, в прошлом году сельхозпредприятия региона экспортировали товаров на сумму $12,7 млн в Узбекистан. Данный показатель почти в два раза больше предыдущего в прошлом году.

Рост сотрудничества между Ставропольским краем и Узбекистаном

Сотрудничество между Ставропольским краем и узбекской стороной активно развивается и приносит заметные результаты.

«Сотрудничество Ставропольского края и Республики Узбекистан набрало хорошие темпы и приносит ощутимые результаты. По итогам 2023 года Узбекистан входит в десятку лидеров – импортеров ставропольской продукции. Стоимостные объемы экспорта продукции АПК в Республику Узбекистан за 2023 год составили 12,7 миллиона долларов, что выше уровня 2022 года в 1,9 раза»

– министр экономического развития края Денис Полюбин.

Далее глава ведомства отметил, что постоянный рост объемов экспорта сельхозпродукции из Ставропольского края в Узбекистан свидетельствует о перспективности данного направления.