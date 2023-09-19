Узбекистан и Таджикистан доведут товарооборот до миллиарда

К концу нынешнего 2024 года Узбекистан и Таджикистан планируют нарастить взаимный товарооборот до миллиарда долларов – основной упор планируется сделать на промышленной кооперации двух стран.

В столице Таджикистана прошло заседание межправительственной комиссии, в котором участвовали премьер-министры Таджикистана и Узбекистана Кохир Расулзода и Абдулла Арипов.

Как стало известно по итогам заседания, власти двух стран поставили цель достичь к концу этого года увеличения взаимного торгового оборота до $1 млрд, для достижения такой цели есть вполне реальные перспективы, передает Trend.

Стороны обсудили массу совместных проектов в различных сферах – это промышленная кооперация, сельское хозяйство, энергетика, водные ресурсы, транспорт и логистика.

И главный из них - проект международной приграничной торговой зоны "Узбекистан‒Таджикистан", который подразумевает строительство торгово-индустриальной зоны в районе пунктов пропуска "Ойбек" и "Фотехобод". Она будет включать производственные предприятия и логистическую инфраструктуру, которые будут обеспечивать экспорт сельскохозяйственной продукции из этих стран в третьи страны.

Также стороны обсудили совместное производство автомобилей и шин на базе таджикского алюминиевого завода ТАЛКО и создание крупных индустриальных парков, которые будут заниматься производством текстильной и швейной промышленности, сельскохозяйственной техники, производством продуктов питания и другими сферами.