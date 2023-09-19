Азербайджан станет крупным торговым хабом между Европой и Азией

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан в скором времени может стать крупным хабом, который соединит торговые пути Европы и стран Центральной Азии посредством Срединного коридора или Транскаспийского международного транспортного маршрута, который начала активно развивать крупнейшая в мире датская логистическая транснациональная компания Maersk.

Планируется, что новый интермодальный сервис, уже запущенный компанией, соединит грузинский порт Поти с портом в столице Азербайджана, а затем через Каспийское море грузы из Европы будут через Срединный коридор отправляться в Казахстан и Узбекистан через казахстанский порт Актау, минуя территорию России. В перспективе этот маршрут может расшириться на другие страны Центральной Азии.

Наш новый продукт - это комплексное интермодальное решение для морских и железнодорожных перевозок, направленное на повышение эффективности грузоперевозок, особенно, потребительских товаров, а также товаров для жизни и технологий, на растущие потребительские рынки в Центральной Азии. Хотя маршрут в первую очередь ориентирован на Казахстан и Узбекистан, он станет основой для дальнейших логистических предложений в соседних странах, таких как Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан

- пресс-релиз Maersk

Сейчас Maersk работает над расширением зоны покрытия этого маршрута и перевозит по нему товары через Азербайджан на рынки Центральной Азии грузы из США и стран Дальнего Востока, однако главным связующим звеном со своей глобальной океанской сетью компания называет грузинский порт Поти, из которого грузы по железной дороге оперативно будут доставляться в Баку, где продолжат свой путь через Каспийское море в казахстанский порт Актау. При этом железнодорожное сообщение в Казахстане будет развернуто до Алматы, Астаны и Ташкента, что даст возможность расширить железнодорожное сообщение с соседними странами, включая Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан.

Новый или старый маршрут?

Конечно, утверждая, что это – новый продукт, руководство компании явно лукавит: маршрут был создан еще в 2014 году, и хотя желание Maersk выступить в роли его "первопроходцев" очень велико, с реалиями оно соотносится мало. Развитием Срединного коридора уже давно и прочно занимаются тюркские государства, поскольку он – надежная альтернатива поставкам товаров и энергоносителей в Европу, в том числе Южного газового коридора. К тому же это кратчайший путь в ЕС из Китая и Казахстана, сообщил еще в середине марта на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Благодаря этому маршруту тюркские государства играют важную роль в обеспечении энергобезопасности стран Европы. Что касается транспортировки нефти, которые готова взять на себя Maersk со своим флотом танкеров, насчитывающих сотни судов, то здесь тоже не все гладко – если она способна решить вопросы логистики в пределах Черного моря, то в Каспийском ей придется задействовать сторонние суда, что кратно повысит стоимость таких перевозок. А это вряд ли устроит покупателей, на чьи плечи обрушится финансовое бремя. К тому же уже 16 лет идут стабильные поставки азербайджанской, казахстанской и туркменистанской нефти на европейские рынки по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, поэтому участие компании в транспортировке нефти из Азербайджана в Турцию становится вовсе нелогичным.

Куда пойдут китайские товары?

Самое рациональное использование возможностей компании – поставки на рынки стран Центральной Азии товаров ведущих европейских производителей, которые востребованы покупателями. Однако ее руководство не рассчитывает на огромный поток таких перевозок, поэтому в информации, опубликованной компанией, отмечается, что это транспортное решение беспрепятственно свяжет с рынками Центральной Азии страны Дальнего Востока, Средиземноморья и Европы, однако фигурируют в нем еженедельные перевозки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С товарами народного потребления из Китая, который предполагается доставлять в Европу, складывается совсем интересная ситуация: если европейские потребители относительно благосклонно принимают китайский ширпотреб, то к более крупным поставкам, в том числе, к примеру, автомобилей, отношение совершенно иное – оно в ЕС воспринимается, что называется, "в штыки". К тому же сегмент китайских товаров народного потребления уже охвачен другими европейскими компаниями. Не отстает от них и сам Китай - в середине апреля в Европу через Казахстан и Азербайджан отправился первый контейнерный поезд, снаряженный китайской транспортно-логистической компаний Juyan, еще раньше – 16 декабря прошлого 2022 года - в Европу по Срединному коридору впервые отправился контейнерный поезд из Узбекистана, который доставил в Болгарию 46 вагонов - 91 грузовой контейнер с медным концентратом. Ну а Китай, конечно, интересуется европейскими поставками, но с учетом стоимости их логистики вполне способен обойтись продукцией своих вполне конкурентоспособных производителей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как новый маршрут повлияет на экономику России?

Тем не менее Срединный коридор будет развиваться, и если в нынешнем году по нему планируется перевезти лишь 2 млн т грузов, то уже к 2025 году его мощность возрастет в пять раз – до 10 млн т, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

И дело в том, что в развитии маршрута заинтересованы не только страны, непосредственно участвующие в проекте (Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция), но и международное сообщество, потому что грузы по нему преодолевают путь от Китая до Европы в предельно короткие сроки - за 20-25 дней.

Хотя в компании Maersk утверждают, что маршрут будет востребован на фоне сложной геополитической обстановки, и его цель – исключить перевозку товаров в Азию через Россию, воспринимать это заявление как часть антироссийских санкций явно не стоит. Именно так рассуждают и эксперты: в частности, азербайджанский экономист Ровшан Ибрагимов обратил внимание на то, что многократный рост грузоперевозок по "Срединному коридору" будет обеспечен за счет Китая:

Расчет идет на увеличение перевозок из Китая в Европу, а не в обратном направлении. Прежде всего, речь о контейнерных перевозках, на которых специализируется Китай и ради которых и организован "Срединный коридор". До конца года в Азербайджане будет введена в эксплуатацию вторая стадия порта Алят, сфокусированная именно на перевалке контейнеров.

Ибрагимов уверен, что объемы грузоперевозок по маршруту будут зависеть исключительно от развития инфраструктуры в его странах-участницах, и вопрос заключается в том, какие объемы смогут переваливать порты Казахстана и Азербайджана.

В России тоже считают, что развитие маршрута происходит в момент изменения глобальных торговых путей, и это – мировая тенденция, которая никак не повлияет на экономику страны. РФ тоже укрепляет торговые связи с Китаем в регионе Дальнего Востока, а с завершением строительства магистрали М-12, которая свяжет Москву и Владивосток, эти связи выйдут на совершенно иной качественный уровень.