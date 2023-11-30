Подразделение Maersk строит инфраструктуру порта Поти

В скором времени в северной части порта грузинского Поти заработает новая портовая инфраструктура, которую возводит APM Terminals - член группы Maersk: это позволит активизировать транзит грузов и активно развивать Срединный коридор.
APM Terminals, компания-член группы Maersk со штаб-квартирой в Гааге (Нидерланды), строит новую инфраструктуру в порту Поти, сообщили в компании.
"После завершения проекта расширенный порт сможет принимать и обрабатывать суда с осадкой до 13,5 м - самые крупные суда, которые могут заходить в Черное море"
- APM Terminals
Обновленный порт станет важным звеном транзитного коридора Грузии и будет способствовать росту международной торговли и развитии экономики страны в рамках Срединного коридора, отметили в компании, передает Trend.
Расширение северной части порта проводится за счет прямых иностранных инвестиций – в проект вложено более $200 млн, добавили в APM Terminals.