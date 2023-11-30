Вестник Кавказа

Подразделение Maersk строит инфраструктуру порта Поти

Порт
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в северной части порта грузинского Поти заработает новая портовая инфраструктура, которую возводит APM Terminals - член группы Maersk: это позволит активизировать транзит грузов и активно развивать Срединный коридор.

APM Terminals, компания-член группы Maersk со штаб-квартирой в Гааге (Нидерланды), строит новую инфраструктуру в порту Поти, сообщили в компании.

"После завершения проекта расширенный порт сможет принимать и обрабатывать суда с осадкой до 13,5 м - самые крупные суда, которые могут заходить в Черное море"

- APM Terminals

Обновленный порт станет важным звеном транзитного коридора Грузии и будет способствовать росту международной торговли и развитии экономики страны в рамках Срединного коридора, отметили в компании, передает Trend.

Расширение северной части порта проводится за счет прямых иностранных инвестиций – в проект вложено более $200 млн, добавили в APM Terminals.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1665 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Молодые семьи обзаводятся жильем во Владикавказе

Молодые семьи обзаводятся жильем во Владикавказе

Строительство объездной дороги возле Батуми вышло на финишную прямую

Строительство объездной дороги возле Батуми вышло на финишную прямую

Новым парком обзаведется Махачкала

Новым парком обзаведется Махачкала

Ставрополь обзаведется крематорием не раньше 2030 года

Ставрополь обзаведется крематорием не раньше 2030 года

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы