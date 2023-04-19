Грузия улучшает инфраструктуру в рамках Срединного коридора

Новые морские и авиа- порты, модернизированная железная дорога - Грузия работает над тем, чтобы нарастить объемы и скорость грузоперевозок в рамках Срединного коридора.

Власти Грузии готовят крупные проекты в рамках улучшения инфраструктуры Срединного коридора, также называемого Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

"В условиях, когда возрастает значение "Среднего коридора" как стабильной и безопасной альтернативы традиционным маршрутам, мы готовы реализовать масштабные инфраструктурные проекты, чтобы способствовать улучшению транспортно-логистических связей"

– премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

В Грузии вскоре завершится модернизация основной железнодорожной магистрали Тбилиси-Махинджаури, это позволит в два раза нарастить грузоподъемность - до 48 млн т в год.

Также планируется построить в Анаклии первый глубоководный порт, работы начнутся будущей весной.

Кроме того, в 2024 году в Грузии начнут строить новый международный аэропорт. Он будет открыт неподалеку от Тбилиси на территории бывшего аэродрома Вазиани.