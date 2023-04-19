К 2025 году Срединный коридор будет пропускать до 10 млн тонн грузов

Опубликовано: 12:00, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В несколько раз вырастет мощность Срединного коридора (Транскаспийского маршрута) до 2025 года. В этом году по коридору будет перевезено 2 млн тонн, к 2025 году - до 10 млн тонн.

О перспективах роста пропускной способности Срединного коридора или Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), рассказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Срединный коридор проходит от Китая до стран Европы. Основная часть маршрута - железнодорожная, также перевозки ведутся по Каспийскому морю.

"В прошлом году объем перевозимых по нему грузов увеличился в два раза и достиг 1,7 млн тонн. При этом благодаря реализации дорожных карт, подписанных с Азербайджаном, Турцией и Грузией, в текущем году через ТМТМ будет перевезено 2 млн тонн грузов, а до 2025 года пропускная способность маршрута достигнет 10 млн тонн",

– заявил Смаилов.

В развитии Срединного коридора заинтересованы не только страны, непосредственно участвующие в проекте (Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция) но и международное сообщество. Грузы по коридору преодолевают путь от Китая до Европы за 20-25 дней.

Данный маршрут был создан в 2014 году, однако всплеск интереса к нему случился в прошлом году, на фоне геополитической обстановки.