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К 2025 году Срединный коридор будет пропускать до 10 млн тонн грузов

К 2025 году Срединный коридор будет пропускать до 10 млн тонн грузов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В несколько раз вырастет мощность Срединного коридора (Транскаспийского маршрута) до 2025 года. В этом году по коридору будет перевезено 2 млн тонн, к 2025 году - до 10 млн тонн.

О перспективах роста пропускной способности Срединного коридора или Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), рассказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Срединный коридор проходит от Китая до стран Европы. Основная часть маршрута - железнодорожная, также перевозки ведутся по Каспийскому морю.

"В прошлом году объем перевозимых по нему грузов увеличился в два раза и достиг 1,7 млн тонн. При этом благодаря реализации дорожных карт, подписанных с Азербайджаном, Турцией и Грузией, в текущем году через ТМТМ будет перевезено 2 млн тонн грузов, а до 2025 года пропускная способность маршрута достигнет 10 млн тонн",

– заявил Смаилов.

В развитии Срединного коридора заинтересованы не только страны, непосредственно участвующие в проекте (Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция) но и международное сообщество. Грузы по коридору преодолевают путь от Китая до Европы за 20-25 дней.

Данный маршрут был создан в 2014 году, однако всплеск интереса к нему случился в прошлом году, на фоне геополитической обстановки.

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