Датская Moller-Maersk решила избегать Красного моря

Компания AP Moller-Maersk остановит все свои суда, идущие транзитом в Красное море и Аденский залив, чтобы направить их вокруг Африки, говорится в ее сообщении.
Во вторник компания заявила о приостановке движения в этот район. Причиной стало попадание 30 декабря ракеты хуситов в контейнеровоз Maersk Hangzhou.
"Ситуация постоянно развивается и остается крайне нестабильной, и все находящиеся в распоряжении разведывательные данные подтверждают, что риск безопасности продолжает оставаться на значительно повышенном уровне"
– Moller-Maersk
В таких условиях, подчеркнули в компании, было решено отправлять суда маршрутом, существовавшим до постройки Суэцкого канала, то есть в обход Африки, мимо мыса Доброй Надежды.
В Moller-Maersk признали, что при таком варианте неизбежны серьезные задержки, но обратили внимание на то, что безопасность (как грузов, так и людей) и предсказуемость в данном случае важнее.
Компания заявила, что едва ли проблему удастся разрешить в ближайшем будущем. Более того, изменения могут привести и к глобальным сбоям.