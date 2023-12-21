Датская Moller-Maersk решила избегать Красного моря

Нападения на суда в Красном море вынудили судоходную компанию Moller-Maersk принять решение о направлении всех судов в обход Африки, что значительно удлиняет путь. В ее заявлении подчеркивается, что таким образом приоритет отдается безопасности.

Компания AP Moller-Maersk остановит все свои суда, идущие транзитом в Красное море и Аденский залив, чтобы направить их вокруг Африки, говорится в ее сообщении.

Во вторник компания заявила о приостановке движения в этот район. Причиной стало попадание 30 декабря ракеты хуситов в контейнеровоз Maersk Hangzhou.

"Ситуация постоянно развивается и остается крайне нестабильной, и все находящиеся в распоряжении разведывательные данные подтверждают, что риск безопасности продолжает оставаться на значительно повышенном уровне"

– Moller-Maersk

В таких условиях, подчеркнули в компании, было решено отправлять суда маршрутом, существовавшим до постройки Суэцкого канала, то есть в обход Африки, мимо мыса Доброй Надежды.

В Moller-Maersk признали, что при таком варианте неизбежны серьезные задержки, но обратили внимание на то, что безопасность (как грузов, так и людей) и предсказуемость в данном случае важнее.

Компания заявила, что едва ли проблему удастся разрешить в ближайшем будущем. Более того, изменения могут привести и к глобальным сбоям.