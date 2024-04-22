В Ингушетии поймали расхитителей бюджетного миллиарда

Подозреваемых в участии в преступной группировке, путем подделки документов на недвижимость разворовавшей бюджетный млрд рублей, задержали в Ингушетии. Речь идет о трех вероятных участниках ОПГ, в их домах и офисах уже прошли обыски с участием сотрудников ФСБ.

Как рассказали сегодня в ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, в Ингушетии сегодня были задержаны несколько человек, подозреваемых в организации ОПГ, похитившей порядка 1 млрд рублей из ингушского бюджета. По данным следствия, речь идет о государственных деньгах, предназначавшихся семьям с детьми.

"Правоохранителями выявлена и пресечена деятельность тщательно скрывающейся организованной преступной группы, специализирующейся на хищениях денежных средств в особо крупном размере, выделенных из федерального бюджета для реализации государственных мер поддержки семей с детьми"

– ГУ МВД РФ по СКФО

Масштабы преступлений таковы, что в отношении троих задержанных открыты сразу 7 уголовных дел по одной и той же статье "мошенничество при получении выплат", двое находятся под стражей, третья – на домашнем аресте. Следствие выяснило, что в хищении детских денег участвовали представители Роскадастра и ингушского госпредприятия, выдающего ипотечные кредиты на жилье.

Согласно информации правоохранителей, в 2019-2022 годах преступники фабриковали поддельные документы о продаже недвижимости, а на их основании писали договора о займе этой недвижимости ипотечным госпредприятием. Также они подделывали свидетельства о рождении. Следователи отдельно отметили, что ОПГ долго не удавалось выявить из-за хорошей маскировки ее преступлений под легальную работу в сфере недвижимости.

К настоящему моменту в офисах и жилье задержанных прошло пятнадцать обысков с участием сотрудников ФСБ, причем не только в Ингушетии, но и в Северной Осетии.