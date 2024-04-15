В ингушском Экажево нашли еще одного любителя оружия

Житель ингушского села Экажево не только хранил у себя дома холодное оружие, но и сам обрабатывал сталь, делая кустарные арбалеты, мечи и сабли, пока его кустарное производство не "прикрыли" полицейские.

Ингушские полицейские нашли в пристройке жителя Экажево в Назрановском районе республики целый цех, в котором умелец делал холодное и метательное оружие, сообщила пресс-служба республиканского МВД России.

Мастерскую умелец оборудовал в хозяйственной постройке своего дома. Производство было почти поставлено на поток – при обыске у него нашли восемь готовых клинков и массу заготовок для них разной длины, три самодельных арбалета, 20 стрел и оборудование для обработки стали – правда, неясно, ковал ли он металл сам или использовал имеющийся в наличии, передает "АиФ-Ставрополье".

Сам 37-летний хозяин заявил, что делал все холодное оружие он сам, без чьей-либо помощи, однако внятно объяснить, зачем, он так и не смог.

Теперь ему придется держать ответ перед законом – за изготовление оружия, а арбалеты, мечи и кинжалы именно таковыми и являются, правоохранители завели на него уголовное дело и взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.