Житель ингушского Экажево держал дома гранатомет

Ингушские правоохранители во время рейда задержали жителя села Экажево Назрановского района республики, в доме которого обнаружили гранатомет, сообщило в своем Telegram-канале региональное МВД.
"Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ России по региону в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли в домовладении жителя села Экажево, как установлено экспертом, ручной противотанковый гранатомет и боеприпас разрывного действия кустарного производства, на поверхности которого обнаружены отпечатки пальцев хозяина дома"
- МВД по Ингушетии
Следует отметить, что штатный боеприпас к гранатомету РПГ-7, реактивная граната ПГ-7, достаточно прецизионный снаряд с реактивным двигателем и кумулятивной боевой частью с пьезоэлектрическими взрывателями, и изготовление его в кустарных условиях – крайне сложная и опасная работа.
Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 8 лет лишения свободы, добавили в региональном МВД.