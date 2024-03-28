Житель ингушского Экажево держал дома гранатомет

Житель ингушского села Экажево, что в Назрановском районе республики, хранил в своем доме ручной противотанковый гранатомет, который во время рейда нашли полицейские. Причем гранату к нему умелец соорудил своими руками.

Ингушские правоохранители во время рейда задержали жителя села Экажево Назрановского района республики, в доме которого обнаружили гранатомет, сообщило в своем Telegram-канале региональное МВД.

"Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ России по региону в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли в домовладении жителя села Экажево, как установлено экспертом, ручной противотанковый гранатомет и боеприпас разрывного действия кустарного производства, на поверхности которого обнаружены отпечатки пальцев хозяина дома"

- МВД по Ингушетии

Следует отметить, что штатный боеприпас к гранатомету РПГ-7, реактивная граната ПГ-7, достаточно прецизионный снаряд с реактивным двигателем и кумулятивной боевой частью с пьезоэлектрическими взрывателями, и изготовление его в кустарных условиях – крайне сложная и опасная работа.

Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 8 лет лишения свободы, добавили в региональном МВД.